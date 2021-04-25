SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 25 Nisan Pazar güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandeminin başlangıcından beri hareketli bir grafik içerisinde olan altın fiyatları, son dönemde yükseliş eğiliminde bulunuyor. Altının gün içindeki fiyatı ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın fiyatları bu sabaha 478 lira civarından başladı. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Bu noktada altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...