Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 28 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 28.03.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 15:47

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 28 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yeni haftanın ilk gününde anlık olarak takip ediliyor. Alış satış verileri bu noktada merak konusu olurken bugün gram altın 920 liradan işlem görüyor, 22 ayar bilezik ise 833 liradan işlem görmektedir. Ekonominin merkezinde yer alan ve önemli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Mart 2022 Pazartesi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? İşte canlı rakamlar ile son dakika haberinin ayrıntıları!

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 28 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika haberleri… 28 Mart Pazartesi günü altın fiyatları düştü mü yükseldi mi sorusuna yanıt aranıyor. Bugün anlık rakamlara göre çeyrek altın bin 495 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 100 liradan işlem görmektedir. İşte altın fiyatları son dakika alış satış verileri.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 28 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 833,96

SATIŞ: 858,72

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.100,00

SATIŞ: 6.167,00

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 28 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.095,00

SATIŞ: 6.187,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 28 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.971,00

SATIŞ: 6.011,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.990,00

SATIŞ: 3.016,00

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 28 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.495,00

SATIŞ: 1.508,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 920,33

SATIŞ: 920,52

SON DAKİKA