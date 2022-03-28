Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 28 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 28.03.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 15:47

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 28 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yeni haftanın ilk gününde anlık olarak takip ediliyor. Alış satış verileri bu noktada merak konusu olurken bugün gram altın 920 liradan işlem görüyor, 22 ayar bilezik ise 833 liradan işlem görmektedir. Ekonominin merkezinde yer alan ve önemli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Mart 2022 Pazartesi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? İşte canlı rakamlar ile son dakika haberinin ayrıntıları!