Son dakika: Altın fiyatları bugün yükselişte! 27 Nisan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisine bakmadan alım satım işlemlerini yapmıyor. Son aylarda yükseliş ivmesine devam eden gram altın bugün 473 lira, 22 ayar bilezik 425 liradan işlem görerek güne başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle en yatırımlı kazanç kapısı olarak görülen sarı metalin Nisan ayı sonuna doğru nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor. Buna göre; Altın fiyatları ne kadar? 27 Nisan bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile son dakika haberi!