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Haberler Yaşam SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! Canlı 12 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 07:17 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 07:18

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! Canlı 12 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Hafta sonu dahil olmak üzere altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Anlık iniş çıkış grafiği ile sürekli olarak değişen gram, çeyrek, cumhuriyet altın rakamları merak ediliyor. Son olarak ABD Enflasyon verisi, altın fiyatları açısından haftanın en kritik verisiydi. Çeşitli sebeplerle yükseliş yaşayan altının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği merak edilirken gram altın 795 TL, tam altın 5 bin lira civarında güne başladı. Peki 12 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika canlı veriler…

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! Canlı 12 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika… Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son durumu merak ediliyor. Anlık yükseliş bandında seyreden rakamlar sebebiyle 12 Aralık bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak çeyrek altın 1,271 lira iken, gram altın 795 liradan işlem gördü. Peki 12 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar…

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! Canlı 12 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 ARALIK 2021

12 Aralık Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 720,77

SATIŞ: 748,64

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.312,00

SATIŞ: 5.361,00

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! Canlı 12 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.104,47

SATIŞ: 5.203,87

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.545,00

SATIŞ: 2.599,00

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! Canlı 12 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.271,00

SATIŞ: 1.295,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 795,73

SATIŞ: 795,87

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.289,00

SATIŞ: 5.369,00

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! Canlı 12 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.545,00

SATIŞ: 2.599,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.271,00

SATIŞ: 1.295,00

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