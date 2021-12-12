Hafta sonu dahil olmak üzere altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Anlık iniş çıkış grafiği ile sürekli olarak değişen gram, çeyrek, cumhuriyet altın rakamları merak ediliyor. Son olarak ABD Enflasyon verisi, altın fiyatları açısından haftanın en kritik verisiydi. Çeşitli sebeplerle yükseliş yaşayan altının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği merak edilirken gram altın 795 TL, tam altın 5 bin lira civarında güne başladı. Peki 12 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika canlı veriler…