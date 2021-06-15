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Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 15.06.2021 07:03 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 07:03

canlı rakamlar: 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ile ilgili gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken özellikle son dönemde yukarı yönlü ivme kazanmasından dolayı güncel rakamlar merak ediliyor. Bu kapsamda 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik fiyatı 456 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 819 liradan işlem görmektedir. Buna göre; 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

Son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Hareketli bir grafiğe sahip olan ile ilgili rakamlar yakından takip ediliyor. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları bilgisi bu noktada önem kazanırken özellikle yaz aylarının gelmesi ve düğün yasaklarının da kalkması ile birlikte sıklıkla araştırılır hale geldi. Son dönemde yükseliş gösteren 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika alış ve satış fiyatları bilgisi.

Son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,13

SATIŞ: 487,77

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Son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.321,00

SATIŞ: 3.413,00

Son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.331,00

SATIŞ: 3.382,00

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Son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.217,68

SATIŞ: 3.283,02

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