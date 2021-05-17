SON DAKİKA

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aynı zamanda 17 Mayıs bugün kademeli normalleşme sürecinin ilk günü olması dolayısıyla canlı ve güncel rakamlar bu kapsamda gün içerisinde sorgulanır hale geldi. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 446 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 158 liradan işlem görüyor. Bu bağlamda; 17 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri!