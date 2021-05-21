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Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 21 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 22:38

canlı rakamlar: 21 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ile ilgili haberleri, hem sabah saatlerinde hem de gün içerisinde yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken özellikle son haftalardaki yukarı yönlü ivme dikkatle takip ediliyordu. Gün içerisinde de değişen grafiğe sahip olduğundan dolayı "21 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar güncel rakamları öğrenmek istiyor. Bu başlık altından; canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgisine ulaşabilirsiniz.

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları bilgisi: 21 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve gün içerisinde de devam eden ile ilgili hareketlilik küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle güncel ve canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 455 lira olurken çeyrek altın fiyatı ise 813 liradan işlem görüyor. Bu kapsamda; 21 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika gelişmeler!

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları bilgisi: 21 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 455,32

SATIŞ: 486,93

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Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları bilgisi: 21 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.316,00

SATIŞ: 3.396,00

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları bilgisi: 21 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.341,00

SATIŞ: 3.391,00

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Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları bilgisi: 21 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.223,77

SATIŞ: 3.287,27

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