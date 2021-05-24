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Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 24 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 24.05.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 20:23

canlı rakamlar: 24 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ilk işlem gününde ile ilgili hareketlilik yakından takip ediliyor. Hem sabah saatleri hem de gün içerisinde sıklıkla sorgulanan alış ve satış fiyatlarında bugün hareketlilik söz konusu. Uzun bir zamandır yukarı yönlü ivme kaydeden sarı metal canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 457 liradan işlem görüyor. Bu kapsamda; 24 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! 24 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ile ilgili haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen alış ve satış fiyatları sorgulanırken bugün çeyrek altın fiyatı 817 liradan işlem görürken gram altın ise 507 liradan işlem görmektedir. Buna göre; 24 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgileri.

SON DAKİKA | Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! 24 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 457,69

SATIŞ: 489,39

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SON DAKİKA | Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! 24 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.331,00

SATIŞ: 3.408,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! 24 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.354,00

SATIŞ: 3.404,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! 24 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.238,09

SATIŞ: 3.301,87

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