Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle salgın sürecinde ekonominin merkezi haline gelen sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Bu kapsamda; 25 Mayıs bugün 22 ayar bilezik fiyatı 455 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 617 liradan işlem görüyor. Buna göre; 25 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgileri!