Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Altın fiyatları canlı rakamlar: 25 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 25.05.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 06:59

| canlı rakamlar: 25 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle salgın sürecinde ekonominin merkezi haline gelen sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Bu kapsamda; 25 Mayıs bugün 22 ayar bilezik fiyatı 455 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 617 liradan işlem görüyor. Buna göre; 25 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgileri!

SON DAKİKA | Altın fiyatları canlı rakamlar: 25 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kapalıçarşı'dan gelen rakamları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bu noktada canlı rakamlar önem kazanırken özellikle sabah saatleri olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla araştırılıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği sarı metalde bugün çeyrek altın 814 liradan işlem görüyor. Buna göre; 25 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgisi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları canlı rakamlar: 25 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,07

SATIŞ: 487,71

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Altın fiyatları canlı rakamlar: 25 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.321,00

SATIŞ: 3.411,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları canlı rakamlar: 25 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.352,00

SATIŞ: 3.403,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Altın fiyatları canlı rakamlar: 25 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.234,32

SATIŞ: 3.298,02

SON DAKİKA