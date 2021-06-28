Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar: 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberler takip edilmeye başlandı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından ilgilendiği sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada merak ediliyor. Gün içerisinde de sıklıkla rakamların değişmesi ve inişli çıkışlı grafiğin yer almasından dolayı "Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda; 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile son dakika gelişmeler.