SON DAKİKA: Altın fiyatları ciddi düşüşte! 17 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dakika… Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Son haftalarda gittikçe hareketlenen geçen sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Doların yükselişi karşısında ellerindeki sarı metalin son durumunu merak edenler kuyumcuların yolunu tutuyor. Yaz ayının başlamasıyla düğün mevsimi hız kazanırken gram altının 550 TL'nin altına düşmesi sorgulamaları da ağırlıklı olarak hediye eksenli olarak gerçekleştiriyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 17 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel altın fiyatları!