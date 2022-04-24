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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 14:21
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
14:21
SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram altın, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Hafta sonunda ciddi bir düşüş yaşayan altın fiyatları, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Hafta başından bu yana düşüş yaşayan altının gram fiyatı 915 lira civarından işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram altın ve çeyrek altın fiyatları