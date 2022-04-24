Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Altının gram fiyatı bugün 915 lira civarından işlem görüyor. Son dönemde yaşanan diplomatik gelişmelere bağlı olarak tüm dünyada inişli çıkışlı bir grafikte seyreden altın fiyatları bu hafta düşüş yaşıyor. Peki, 24 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları canlı güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI 24 NİSAN 2022 | ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?



Altın fiyatları, FED faiz kararı yaklaşırken, düşüşe geçti. Pek çok uzmana göre altın fiyatları kısa vadede 900 liranın altını görecek.



İşte 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram altın ve çeyrek altın fiyatları