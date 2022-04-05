Son Dakika Haberi… Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta, İstanbul Dolmabahçe`de gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme döviz kurları ve altın fiyatları üzerinde düşüşü de beraberinde getirdi. Yeni haftanın ilk gününde de güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Peki, Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 Nisan güncel ve canlı altın fiyatları