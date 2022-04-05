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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.04.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 11:16

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Son Dakika Haberi… Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta, İstanbul Dolmabahçe`de gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme döviz kurları ve altın fiyatları üzerinde düşüşü de beraberinde getirdi. Yeni haftanın ilk gününde de güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Peki, Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 Nisan güncel ve canlı altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl oldu sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştirilen tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler sonrasında döviz kurları ve altın fiyatları düşüş yaşadı. Altının gram fiyatı haftanın ilk gününe de 910 lira civarından başladı. Peki, Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 Nisan güncel ve canlı altın fiyatları

ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ? (5 NİSAN)

Altın fiyatları 5 Nisan Pazartesi günü canlı rakamlar üzerinden araştırılıyor. Bugün altının seyri ve anlık durumu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Sabah Finans canlı altın fiyatları ekranı ile anlık alış satış rakamları sabah.com.tr'de.

İşte canlı altın fiyatları;

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 826,85

SATIŞ: 852,01

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.066,00

SATIŞ: 6.120,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.036,00

SATIŞ: 6.127,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.920,00

SATIŞ: 5.965,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.965,00

SATIŞ: 2.993,00

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