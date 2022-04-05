Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl oldu sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştirilen tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler sonrasında döviz kurları ve altın fiyatları düşüş yaşadı. Altının gram fiyatı haftanın ilk gününe de 910 lira civarından başladı. Peki, Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 Nisan güncel ve canlı altın fiyatları

ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ? (5 NİSAN)

Altın fiyatları 5 Nisan Pazartesi günü canlı rakamlar üzerinden araştırılıyor. Bugün altının seyri ve anlık durumu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Sabah Finans canlı altın fiyatları ekranı ile anlık alış satış rakamları sabah.com.tr'de.

İşte canlı altın fiyatları;