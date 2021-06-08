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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüş ivmesinde! (8 Haziran 2021) 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 08.06.2021 20:57 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 20:57

: düşüş ivmesinde! (8 Haziran 2021) 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde hareketliliği yaşanıyor. Yatırımcıları yakından ilgilendiren canlı ve güncel rakamlar 'dan takip ediliyor. Sarı metal, dolar karşısında denge bulmaya çalışsa da sert düşüş dalgaları etkisini sürdürüyor. Son olarak gram altın 523 TL, cumhuriyet altın ise 3 bin lira civarında işlem görüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen güncel ve canlı rakamlar araştırılırken sarı metalin Haziran sonuna doğru izleyeceği grafik merak ediliyor. Peki 8 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram ? Güncel ve canlı altın fiyatları son dakika bilgileri…

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüş ivmesinde! 8 Haziran 2021 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı 'dan gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özellikle dolar karşısında her zaman değerini koruyan çeyrek altının alış fiyatının 843 lira olması yatırımcısını hareketlendiriyor. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz toplantısı sonrasında yeniden şekillenmesi beklenen sarı metalin anlık alış ve satış grafiği sürekli güncelleniyor. Son olarak 22 ayar bilezik alış fiyatı bugün 472 lira olarak işlem görürken, diğer yatırım altınlarının fiyatı bir miktar değişti. Peki 8 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram ? İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüş ivmesinde! 8 Haziran 2021 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.439,00

SATIŞ: 3.519,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüş ivmesinde! 8 Haziran 2021 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 472,21

SATIŞ: 504,47

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüş ivmesinde! 8 Haziran 2021 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.463,00

SATIŞ: 3.516,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüş ivmesinde! 8 Haziran 2021 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.675,00

SATIŞ: 1.721,00

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