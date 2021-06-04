SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşe geçti! 4 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni haftanın beşinci gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmazken sarı metal üzerindeki anlık iniş çıkış devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen son bilgilere göre gram altın 522 TL'den alıcı buluyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen 22 ayar bilezik fiyatı ise 470 liraya düşünce gözler bugünkü rakamlara çevrildi. Sabah saatlerinde yenilenen verilerle 4 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Canlı ve güncel son dakika altın fiyatları!