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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşe geçti! 4 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.06.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 08:54

: düşüşe geçti! 4 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram oldu?

Yeni haftanın beşinci gününde ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmazken sarı metal üzerindeki anlık iniş çıkış devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen son bilgilere göre 522 TL'den alıcı buluyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen 22 ayar bilezik fiyatı ise 470 liraya düşünce gözler bugünkü rakamlara çevrildi. Sabah saatlerinde yenilenen verilerle 4 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram ? Canlı ve güncel !

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşe geçti! 4 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Haziran ayı itibariyle sürekli olarak canlı rakamlar yenilenirken altının alış ve satış fiyatlarında ise ciddi değişim yaşanıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ellerindeki değerli metali değerlendirmek için kuyumculara gitmeden önce sarı metalin son durumunu merak ediyor. Altın son yılların rekor seviyesine ulaşırken gelen aşı haberleriyle yukarı yönlü grafiğini tersine çevirdi. Buna göre; 4 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram ? İşte

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşe geçti! 4 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 470,68

SATIŞ: 502,89

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşe geçti! 4 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.428,00

SATIŞ: 3.526,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşe geçti! 4 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.470,00

SATIŞ: 3.523,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşe geçti! 4 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.670,00

SATIŞ: 1.725,00

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