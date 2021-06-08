SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüşe geçti! (8 Haziran 2021) 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yatırımcıları yakından ilgilendiren canlı ve güncel rakamlar Kapalıçarşı'dan takip ediliyor. Sarı metal, dolar karşısında denge bulmaya çalışsa da sert düşüş dalgaları etkisini sürdürüyor. Son olarak gram altın 523 TL, cumhuriyet altın ise 3 bin lira civarında işlem görüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen güncel ve canlı rakamlar araştırılırken sarı metalin Haziran sonuna doğru izleyeceği grafik merak ediliyor. Peki 8 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Güncel ve canlı altın fiyatları son dakika bilgileri…