SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüyor! 9 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Hafta başından bu yana altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanırken canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Kapalıçarşı'dan canlı rakamlar bilgisi gelirken sarı metalin alış satış çizgisi sürekli değişiyor. Mayıs ayından itibaren düşüş ivmesini koruyan gram altın bugün 521 TL, 22 ayar bilezik 470 liradan işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde olan 9 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar eşliğinde altın fiyatları son dakika bilgisi