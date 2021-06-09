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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüyor! (9 Haziran 2021) Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 09.06.2021 22:59 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 23:00

: düşüyor! (9 Haziran 2021) Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek , kaç TL oldu?

Hafta başından bu yana haberleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanırken canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. 'dan canlı rakamlar bilgisi gelirken sarı metalin alış satış çizgisi sürekli değişiyor. Mayıs ayından itibaren düşüş ivmesini koruyan gram altın bugün 521 TL, 22 ayar bilezik 470 liradan işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde olan 9 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar eşliğinde bilgisi

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüyor! 9 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Piyasaların kalbinin attığı 'da gelişmeleri merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar güncel ve canlı rakamları öğrenmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. Son olarak çeyrek altının 840 lira bandında seyretmesi piyasaları hareketlendirdi. Ellerindeki değerli metalin alış satış rakamını öğrenmek isteyen yatırımcılar sarı metalin Haziran ayı sonuna doğru izleyeceği grafiği sorguluyor. Buna göre; 9 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar ile son dakika altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüyor! 9 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 470,64

SATIŞ: 502,84

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüyor! 9 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.454,00

SATIŞ: 3.507,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüyor! 9 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.668,00

SATIŞ: 1.716,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşüyor! 9 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.425,00

SATIŞ: 3.507,00

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