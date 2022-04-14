Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları faiz kararını bekliyor! 14 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Canlı altın alış satış rakamları

Giriş Tarihi: 14.04.2022 06:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 06:26

SON DAKİKA: Altın fiyatları faiz kararını bekliyor! 14 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Canlı altın alış satış rakamları

Altın fiyatları son dakika gelişmesiyle yatırımcıların ve milyonlarca vatandaşın odağında yer alıyor. Dün 928 TL seviyesinde işlem gören altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde durgun seyretti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı öncesi vatandaşlar anlık altın fiyatı hakkında inceleme yapıyor. 14 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, düşer mi, yükselir mi gibi sorularla piyasaların akıbetini merak ediyor. İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamları hakkında güncel durum…