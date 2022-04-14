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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları faiz kararını bekliyor! 14 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Canlı altın alış satış rakamları
Giriş Tarihi: 14.04.2022 06:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 06:26

SON DAKİKA: Altın fiyatları faiz kararını bekliyor! 14 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Canlı altın alış satış rakamları

Altın fiyatları son dakika gelişmesiyle yatırımcıların ve milyonlarca vatandaşın odağında yer alıyor. Dün 928 TL seviyesinde işlem gören altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde durgun seyretti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı öncesi vatandaşlar anlık altın fiyatı hakkında inceleme yapıyor. 14 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, düşer mi, yükselir mi gibi sorularla piyasaların akıbetini merak ediyor. İşte canlı altın fiyatları alış satış rakamları hakkında güncel durum…

SON DAKİKA: Altın fiyatları faiz kararını bekliyor! 14 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Canlı altın alış satış rakamları

Altın fiyatları 14 Nisan 2022 Perşembe günü milyonların gündemini meşgul ediyor. ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasına piyasalar kısıtlı bir tepki gösterirken ons altındaki artışın beraberinde gram altın fiyatı da hareketlenmişti. Dün durağan seyriyle dikkat çeken altın fiyatları bugün düzenlenen Merkez Bankası PPK toplantısının ardından yeniden şekillenecek. MB faiz kararına göre 14 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel alış satış rakamları!

CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları, 22 ayar bilezik fiyatı gibi bilgilere ulaşabilir, güncel alış satış rakamlarını öğrenebilirsiniz. İşte bugünkü güncel rakamlar ve anlık altın fiyatı hareketliliği;

SON DAKİKA: Altın fiyatları faiz kararını bekliyor! 14 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Canlı altın alış satış rakamları

14 NİSAN 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte güncel rakamlar;

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 841,12

SATIŞ: 868,01

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.171,00

SATIŞ: 6.233,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları faiz kararını bekliyor! 14 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Canlı altın alış satış rakamları

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.142,00

SATIŞ: 6.234,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.022,00

SATIŞ: 6.074,00

SON DAKİKA: Altın fiyatları faiz kararını bekliyor! 14 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Canlı altın alış satış rakamları

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.016,00

SATIŞ: 3.048,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.976,35

SATIŞ: 1.976,74

SON DAKİKA: Altın fiyatları faiz kararını bekliyor! 14 Nisan tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Canlı altın alış satış rakamları

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.508,00

SATIŞ: 1.524,00

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