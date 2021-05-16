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Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 16 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.05.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 14:42

Son dakika gelişmeleri: 16 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

son dakika gelişmeleriyle 16 Mayıs Pazar günü de milyonların gündemine taşınıyor. Salgın sürecinde ufak çaplı da olsa yükseliş hareketleri devam derken bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar detayları merak ediyor. Hal böyleyken "16 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da yanıt aramaya başladı. Serbest piyasalardan sabah saatlerinden itibaren gelen verilere göre altının gram fiyatının 501 TL'den işlem gördüğü kaydedilirken öte yandan çeyrek fiyatı ise 800 TL'yi aştı. İşte altın fiyatlarından gelen son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri: 16 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

son dakika gelişmeleri ile milyonlarca kişinin takip ettiği konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde serbest piyasalardan gelen canlı ve güncel verilere göre fiyatlarında hareketlilik yaşanan sarı metalin gram fiyatının yeniden 500 TL'lik rekoruna ulaşması dikkatleri çekmişti. Bu kapsamda yatırımcılar "16 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları güncel gelişmeleri…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri: 16 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

Alış: 3.268,00

Satış: 3.385,00

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri: 16 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 447,98

Satış: 479,31

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri: 16 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

Alış: 1.589,00

Satış: 1.647,00

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri: 16 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.112,00

Satış: 3.159,00

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