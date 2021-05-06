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Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları gelişmeleri! 6 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 17:01

Son dakika gelişmeleri! 6 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde ufak çaplı yükselişlerini sürdüren , yatırımcıları tarafından gündemdeki yerini alırken canlı ve güncel rakamlarıyla da yakından takip ediyor. Serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 479 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek fiyatı ise 768 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar "6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte 'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri! 6 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri… Salgın sürecinden direkt olarak etkilenen sarı metalde bugün de ufak çaplı da olsa artışlar gözlemleniyor. Yatırımlarını doğru bir şekilde yönlendirmek isteyen kişiler bu kapsamda "6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?" sorularına ilişkin yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı gelen anlık verilere göre; 479 TL olarak kaydedildi. İşte canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları gelişmeleri…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri! 6 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,74

SATIŞ: 456,21

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri! 6 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.100,00

SATIŞ: 3.213,00

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri! 6 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri! 6 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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