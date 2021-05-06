Son dönemde ufak çaplı yükselişlerini sürdüren altın fiyatları, yatırımcıları tarafından gündemdeki yerini alırken canlı ve güncel rakamlarıyla da yakından takip ediyor. Serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 479 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek fiyatı ise 768 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar "6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. İşte Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri…