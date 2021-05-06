Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri… Salgın sürecinden direkt olarak etkilenen sarı metalde bugün de ufak çaplı da olsa artışlar gözlemleniyor. Yatırımlarını doğru bir şekilde yönlendirmek isteyen kişiler bu kapsamda "6 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ilişkin yanıt aramaya başladı. Altının gram fiyatı gelen anlık verilere göre; 479 TL olarak kaydedildi. İşte canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları gelişmeleri…