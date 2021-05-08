SON DAKİKA: Altın fiyatları gelişmeleri! 8 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı rakamları öğrenmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. Geçtiğimiz aylarda ani iniş ve çıkışlar yaşayan sarı metalin Mayıs ayı boyunca izleyeceği grafik merak ediliyor. Son olarak altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484 lira seviyesinde işlem görürken; 22 ayar bilezik 434 lira seviyesinde hareket ediyor. Koronavirüs salgınında iyi bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları ne kadar? 8 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel son dakika gelişmeler…