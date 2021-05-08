SON DAKİKA: Altın fiyatları gelişmeleri! 8 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın altıncı gününde de milyonların gündeminde bulunuyor. Pandemi sürecinde ellerindeki değerli metali kar amaçlı olarak alıp satmak isteyenler canlı ve güncel rakamları sorguluyor. Hal böyle olunca Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlar yatırımcının odak noktası oluyor. Son olarak altının çeyrek fiyatı 775 TL, cumhuriyet altın fiyatı ise 3 bin lira civarında seyrediyor. Geçen yıldan bu yana devam eden altın fiyatları ve grafiklerindeki aşağı yönlü hareket, geçtiğimiz haftalarda yönünü yukarıya çevirmişti. Buna göre; Altın fiyatları ne kadar? 8 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika canlı ve güncel rakamlar...