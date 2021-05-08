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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları gelişmeleri! 8 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 06:18 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 07:10

: gelişmeleri! 8 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda hareketliliği yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, 'dan güncel ve canlı rakamları öğrenmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. Geçtiğimiz aylarda ani iniş ve çıkışlar yaşayan sarı metalin Mayıs ayı boyunca izleyeceği grafik merak ediliyor. Son olarak altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484 lira seviyesinde işlem görürken; 22 ayar bilezik 434 lira seviyesinde hareket ediyor. Koronavirüs salgınında iyi bir yatırım aracı olarak görülen ? 8 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel son dakika gelişmeler…

SON DAKİKA: Altın fiyatları gelişmeleri! 8 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

gelişmeleri haftanın altıncı gününde de milyonların gündeminde bulunuyor. Pandemi sürecinde ellerindeki değerli metali kar amaçlı olarak alıp satmak isteyenler canlı ve güncel rakamları sorguluyor. Hal böyle olunca 'dan gelen anlık rakamlar yatırımcının odak noktası oluyor. Son olarak altının çeyrek fiyatı 775 TL, cumhuriyet altın fiyatı ise 3 bin lira civarında seyrediyor. Geçen yıldan bu yana devam eden altın fiyatları ve grafiklerindeki aşağı yönlü hareket, geçtiğimiz haftalarda yönünü yukarıya çevirmişti. Buna göre; ? 8 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika canlı ve güncel rakamlar...

SON DAKİKA: Altın fiyatları gelişmeleri! 8 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 434,28

SATIŞ: 465,07

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SON DAKİKA: Altın fiyatları gelişmeleri! 8 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

SON DAKİKA: Altın fiyatları gelişmeleri! 8 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

SON DAKİKA: Altın fiyatları gelişmeleri! 8 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.173,00

SATIŞ: 3.274,00

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