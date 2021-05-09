Son dakika haberler… Altın fiyatları günlük gelişmeleriyle vatandaşların gündemine gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün küçük çaplı da olsa bir yükselişe imza atan sarı metal, yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen vatandaşların gün içerisinde araştırma konusu haline geldi. Bu kapsamda "9 Mayıs Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi birçok soru yanıt arıyor. İşte canlı ve güncel verilerle serbest piyasalardan gelen altın fiyatları…