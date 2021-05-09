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Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 9 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.05.2021 07:02 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 15:22

gelişmeleri: bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarından gelen gelişmeleri son dönemde binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 484 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek 775, yarım fiyatı ise bin 540 TL olarak kaydedildi. Bu noktada " Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kapalıçarşıdan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri…

Serbest piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 9 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberler… günlük gelişmeleriyle vatandaşların gündemine gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün küçük çaplı da olsa bir yükselişe imza atan sarı metal, yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen vatandaşların gün içerisinde araştırma konusu haline geldi. Bu kapsamda " Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi birçok soru yanıt arıyor. İşte canlı ve güncel verilerle serbest piyasalardan gelen altın fiyatları…

Serbest piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 9 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 434,28

SATIŞ: 465,07

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Serbest piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 9 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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Serbest piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 9 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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Serbest piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 9 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.173,00

SATIŞ: 3.274,00

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