SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın ilk gününe hareketli başladı! 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika haberler yakından takip ediliyor. Gün içerisinde sıklıkla değişen canlı rakamlar nedeniyle yatırımcılar güncel rakamları öğrenmek istiyor. Kapalıçarşı'dan gelen rakamlara göre; 28 Haziran Pazartesi bugün 22 ayar bilezik fiyatı 449 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 613 liradan işlem görüyor. Buna göre; 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika haberi.