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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın ilk gününe hareketli başladı! 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 28.06.2021 19:23 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 19:23

SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın ilk gününe hareketli başladı! 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika haberler yakından takip ediliyor. Gün içerisinde sıklıkla değişen canlı rakamlar nedeniyle yatırımcılar güncel rakamları öğrenmek istiyor. Kapalıçarşı'dan gelen rakamlara göre; 28 Haziran Pazartesi bugün 22 ayar bilezik fiyatı 449 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 613 liradan işlem görüyor. Buna göre; 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika haberi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın ilk gününe hareketli başladı! 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberler takip edilmeye başlandı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından ilgilendiği sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada merak ediliyor. Gün içerisinde de sıklıkla rakamların değişmesi ve inişli çıkışlı grafiğin yer almasından dolayı "Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda; 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile son dakika gelişmeler.

SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın ilk gününe hareketli başladı! 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 448,92

SATIŞ: 480,28

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SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın ilk gününe hareketli başladı! 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.269,00

SATIŞ: 3.333,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın ilk gününe hareketli başladı! 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.306,00

SATIŞ: 3.356,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın ilk gününe hareketli başladı! 28 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.189,71

SATIŞ: 3.254,39

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