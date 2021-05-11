SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 11 Mayıs Salı 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisini araştırıyor. Koronavirüs salgını sürecinde iyi bir yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatı 488 lira iken cumhuriyet altını 3 bin lira civarında güne başladı. Nisan ayında anlık iniş ve çıkış yaşayan şu sıralarda ise yükseliş ivmesini devam ettiren sarı metalin Mayıs ayı sonuna doğru nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor. Yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyenler için altın fiyatları ne kadar? 11 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika caltın anlı ve güncel rakamlar...