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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.05.2021 06:11 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 19:00

: fiyatları hareketlendi! 15 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasalarda fiyatları hareketliliği hafta sonu da devam ediyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalde yükseliş devam ederken alış satış rakamları bu noktada önem kazanıyor. 15 Mayıs Cumartesi günü 22 ayar bilezik 448 TL, tam altın 3 bin lira iken yarım altın 1592 TL civarında işlem görüyor. Sabah saatlerinden itibaren yatırımlarını bu yönde yapmak isteyen küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından güncel ve canlı rakamlar sorgulanıyor. Tam bu noktada 15 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. İşte canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları gelişmeleri…

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

fiyatları üzerindeki gelişmeler haftanın altıncı gününde milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Özellikle koronavirüs salgınında ellerindeki değerli metali değerlendirmek isteyenler Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları araştırıyor. Bayramın üçüncü gününde bugün fiyatı 500 TL, çeyrek ise 801 olarak güne başladı. Son aylarda ani yükselişe geçen sarı metalin Mayıs ayı sonuna doğru nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor. Dünya piyasalarının güvenli limanı olarak görülen 15 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar? İşte milyonların takip ettiği altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar üzerindeki hareketliliği…

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

Alış: 3.268,00

Satış: 3.385,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 447,98

Satış: 479,31

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

Alış: 1.589,00

Satış: 1.647,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.112,00

Satış: 3.159,00

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