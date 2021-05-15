SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 15 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasalarda altın fiyatları son dakika hareketliliği hafta sonu da devam ediyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalde yükseliş devam ederken alış satış rakamları bu noktada önem kazanıyor. 15 Mayıs Cumartesi günü 22 ayar bilezik 448 TL, tam altın 3 bin lira iken yarım altın 1592 TL civarında işlem görüyor. Sabah saatlerinden itibaren yatırımlarını bu yönde yapmak isteyen küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından güncel ve canlı rakamlar sorgulanıyor. Tam bu noktada 15 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. İşte canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları gelişmeleri…