SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 18 Mayıs 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları bugün kaç TL oldu?

Altına yatırım yapmak isteyenler ya da mevcut altınlarından kâr edip etmediğini merak eden vatandaşlar güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Bugün yükselişte olan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, altın daha da yükselir mi diye araştırılıyor. Altın bugün kaç TL oldu sorusuyla incelenen altın fiyatları son dakika verileri ile dünkü kapanışa göre yükselişte gözüküyor. İşte altın fiyatları son dakika verileri.