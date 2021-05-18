SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 18 Mayıs 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve altın fiyatları bugün kaç TL oldu?

18 Mayıs 2021 Salı günü altın fiyatları yükselişte. Geçtiğimiz hafta boyunca tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları hareketliliğini korumuştu. Şuan yükselişte olan altın fiyatlarının bugünkü seyri, altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor ve 18 Mayıs 2021 altın fiyatları, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuyla inceleniyor. Yatırımcılar, altın fiyatları bugün kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte, 499 TL'den işlem gören gram altın ile canlı ve güncel altın fiyatları son dakika verileri.