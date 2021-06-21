SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 21 Haziran 2021 Kapalıçarşı'da Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin arttığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye başladı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren alış satış fiyatlarında anlık değişimler piyasaları da hareketlendiriyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor yükselişe ulaşan gram altının 500 TL'nin altına düşmesi dikkatlerden kaçmazken altının ile Haziran ayı sonuna doğru izleyeceği grafik araştırılıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamları merak konusu oluyor. Buna göre; Altın fiyatları ne kadar? 21 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, son dakika canlı ve güncel rakamlar