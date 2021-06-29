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Haberler Yaşam SON DAKİKA - Altın fiyatları hareketlendi! 29 Haziran 2021 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.06.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 17:17

SON DAKİKA - Altın fiyatları hareketlendi! 29 Haziran 2021 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününe fiyatlarda düşüş gözlemlense de serbest piyasalardan gelen bilgiye göre altının gram fiyatı halen 493 TL değeriyle işlem görmeye devam ediyor. Öte yandan "29 Haziran 2021 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yatırımcılar tarafından gündeme taşınıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Son dakika altın fiyatları hareketlendi! 29 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri canlı rakamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde artış gösteren evlilik merasimleri nedeniyle de alış ve satış fiyatları vatandaşlar açısından büyük önem arz ederken sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi "29 Haziran 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gelen verilere göre; altının gramı bugün 493 TL'den işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlarıyla altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Son dakika altın fiyatları hareketlendi! 29 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.261,00
  • Satış: 3.326,00

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Son dakika altın fiyatları hareketlendi! 29 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.290,00
  • Satış: 3.339,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları hareketlendi! 29 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 496,09
  • Satış: 496,15

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları hareketlendi! 29 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 448,00
  • Satış: 479,33

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