SON DAKİKA - Altın fiyatları hareketlendi! 29 Haziran 2021 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri canlı rakamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde artış gösteren evlilik merasimleri nedeniyle de alış ve satış fiyatları vatandaşlar açısından büyük önem arz ederken sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi "29 Haziran 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gelen verilere göre; altının gramı bugün 493 TL'den işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlarıyla altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…