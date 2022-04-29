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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 29 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 18:10

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 29 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar!

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği takip ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği sebebiyle özellikle gram altın ve çeyrek altın alış satış verileri merak edilirken bugün 22 ayar bilezik 830 liradan işlem görüyor, ata altın ise 6 bin 105 liradan işlem görmektedir. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? İşte 29 Nisan 2022 cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika canlı veriler.

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 29 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 29 Nisan Cuma haftanın son işlem gününde gram altın 913 liradan işlem görürken çeyrek altın ise bin 490 liradan işlem görmektedir. İnişli çıkışlı grafiği sebebiyle alış satış verileri yatırımcılar başta olmak üzere vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? işte canlı ve anlık veriler ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 29 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 830,68

SATIŞ: 860,13

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.105,00

SATIŞ: 6.177,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 29 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.081,00

SATIŞ: 6.172,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 29 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar!

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.947,00

SATIŞ: 6.020,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.978,00

SATIŞ: 3.021,00

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 29 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.490,00

SATIŞ: 1.510,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 913,07

SATIŞ: 913,24

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