Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 29 Nisan tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 29.04.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 18:10

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği takip ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği sebebiyle özellikle gram altın ve çeyrek altın alış satış verileri merak edilirken bugün 22 ayar bilezik 830 liradan işlem görüyor, ata altın ise 6 bin 105 liradan işlem görmektedir. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? İşte 29 Nisan 2022 cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika canlı veriler.