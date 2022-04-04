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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşikte! 4 Nisan 2022 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 08:06

SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşikte! 4 Nisan 2022 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri takibi sürüyor. Piyasaların inişli çıkışlı grafiği incelenirken 4 Nisan Pazartesi bugün 22 ayar bilezik 820 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise bin 472 liradan işlem görüyor. Alış satış rakamları bu noktada önemli olurken altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu başlık altından, 4 Nisan 2022 Pazartesi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları anlık verilere ulaşabilirsiniz. İşte son dakika canlı rakamlar!

SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşikte! 4 Nisan 2022 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika! 4 Nisan Pazartesi altın fiyatları grafiği takibi sabah saatleri itibarıyla başladı. Canlı rakamlara göre; gram altın bugün 905 liradan işlem görürken tam altın ise 5 bin 878 liradan işlem görmektedir. Ekonominin merkezinde yer alan ve inişli çıkışlı grafiği sebebiyle anlık takibi yapılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşikte! 4 Nisan 2022 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 820,94

SATIŞ: 848,45

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.014,00

SATIŞ: 6.095,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.022,00

SATIŞ: 6.113,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşikte! 4 Nisan 2022 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.878,00

SATIŞ: 5.940,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.944,00

SATIŞ: 2.981,00

SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşikte! 4 Nisan 2022 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.472,00

SATIŞ: 1.490,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 905,31

SATIŞ: 905,55

SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşikte! 4 Nisan 2022 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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