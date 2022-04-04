Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik eşikte! 4 Nisan 2022 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 04.04.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 08:06

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri takibi sürüyor. Piyasaların inişli çıkışlı grafiği incelenirken 4 Nisan Pazartesi bugün 22 ayar bilezik 820 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise bin 472 liradan işlem görüyor. Alış satış rakamları bu noktada önemli olurken altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu başlık altından, 4 Nisan 2022 Pazartesi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları anlık verilere ulaşabilirsiniz. İşte son dakika canlı rakamlar!