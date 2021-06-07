Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları kritik eşikte! 7 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 07.06.2021 20:26 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 20:28

kritik eşikte! 7 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu?

Piyasaların ilk işlem gününde hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ellerindeki sarı metali değerlendirmek için kuyumcuların yolunu tutuyor. 'dan gelen canlı ve güncel rakamlara göre altının gram fiyatı 524 lira, cumhuriyet altını ise 3 bin TL civarında işlem görüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak kararlarda sarı metalin yönünü değiştirmesi beklenirken şu anda aşağı yöndeki hareket devam ediyor. Peki 7 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu? İşte canlı ve güncel son dakika altın fiyatları

Son dakika altın fiyatları kritik eşikte! 7 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

gelişmeleri milyonlarca kişinin gündeminde bulunuyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde yatırım yapmak isteyenler 'dan canlı ve güncel rakamları kontrol ediyor. Son zamanlarda anlık yükseliş yaşayan sarı metalin giderek düşüşe geçmesi ise piyasaları olumlu yönde etkiliyor. Altının çeyrek fiyatı bugün 844 lira olurken 22 ayar bilezik ise 473 liradan işlem görüyor. Peki 7 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu? Canlı ve güncel !

Son dakika altın fiyatları kritik eşikte! 7 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 473,34

SATIŞ: 505,64

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.468,00

SATIŞ: 3.518,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika altın fiyatları kritik eşikte! 7 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.446,00

SATIŞ: 3.526,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.679,00

SATIŞ: 1.724,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları kritik eşikte! 7 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.346,11

SATIŞ: 3.413,94

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.679,00

SATIŞ: 1.724,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları kritik eşikte! 7 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 524,37

SATIŞ: 524,31

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 844,00

SATIŞ: 862,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA