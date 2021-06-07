Son dakika altın fiyatları kritik eşikte! 7 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ellerindeki sarı metali değerlendirmek için kuyumcuların yolunu tutuyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlara göre altının gram fiyatı 524 lira, cumhuriyet altını ise 3 bin TL civarında işlem görüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak kararlarda sarı metalin yönünü değiştirmesi beklenirken şu anda aşağı yöndeki hareket devam ediyor. Peki 7 Haziran Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel son dakika altın fiyatları