Son dakika altın fiyatları rekor kırıyor! 20 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği haftanın dördüncü gününde milyonların gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgınında en iyi yatırım aracı olarak görülen sarı metaldeki canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Tam bu noktada kuyumcuya gidilmeden önce Kapalıçarşı'da canlı rakamlar sorgulanıyor. Altının gram alış fiyatı bugün 507 lira olarak işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının fiyatı bir miktar değişti. Hal böyle olunca küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından 20 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri