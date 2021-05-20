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Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları rekor kırıyor! 20 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.05.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 08:14

altın fiyatları rekor kırıyor! 20 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram oldu, kaç TL?

Piyasaların kalbinin attığı 'da altın fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumcuya gitmeden önce canlı ve güncel rakamları sorguluyor. Geçen aylardaki yükseliş ivmesini koruyan cumhuriyet altını 3 bin lira civarında iken 807 TL'den güne başladı. Öte yandan 22 ayar bilezik 452 liradan işlem görerek değer kazandı. Pandemi sürecinden direkt olarak etkilenen sarı metalin Mayıs ayı sonuna doğru çizeceği grafik ise merak konusu oluyor. Yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışanlar için 20 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram oldu? İşte canlı ve güncel son dakika altın fiyatları!

Son dakika altın fiyatları rekor kırıyor! 20 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları hareketliliği haftanın dördüncü gününde milyonların gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgınında en iyi yatırım aracı olarak görülen sarı metaldeki canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Tam bu noktada kuyumcuya gidilmeden önce 'da canlı rakamlar sorgulanıyor. Altının gram alış fiyatı bugün 507 lira olarak işlem görürken, ve diğer yatırım altınlarının fiyatı bir miktar değişti. Hal böyle olunca küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından 20 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri

Son dakika altın fiyatları rekor kırıyor! 20 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 452,36

Satış: 483,85

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Son dakika altın fiyatları rekor kırıyor! 20 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.314,00

Satış: 3.364,00

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Son dakika altın fiyatları rekor kırıyor! 20 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

YARIM ALTIN

Alış: 1.605,00

Satış: 1.665,00

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Son dakika altın fiyatları rekor kırıyor! 20 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ATA ALTIN

Alış: 3.294,00

Satış: 3.403,00

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