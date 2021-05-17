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Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları rekor tazeliyor! 17 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.05.2021 06:16 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 10:02

rekor tazeliyor! 17 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram oldu, kaç TL?

Haftanın ilk gününde gelişmeleri milyonların yakından takip ettiği konu oluyor. 'dan canlı ve güncel rakamları öğrenmeden yatırımcılar kuyumcuların yolu tutmazken sarı metalin yükseliş ivmesi devam ediyor. 17 Mayıs Pazartesi günü itibariyle yarım altın 1599 lira, cumhuriyet ve tam altın ise 3 bin lira civarında güne başladı. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalin Mayıs ayı sonuna doğru izleyeceği grafik merak konusu oldu. Tam bu noktada küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından 17 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği

Son dakika altın fiyatları rekor tazeliyor! 17 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Piyasaların kalbinin attığı 'da hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar en güvenilir yatırım aracı olarak gördükleri sarı metalin canlı ve güncel rakamlarını araştırıyor. Şu anda 502, çeyrek 805 lira civarında seyrederken fiyatların daha da yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Öte yandan normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber inişli çıkışlı grafiğe sahip olan canlı rakamlar da bu noktada önem kazanıyor. Buna göre; 17 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeler…

Son dakika altın fiyatları rekor tazeliyor! 17 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 450,90

Satış: 482,34

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Son dakika altın fiyatları rekor tazeliyor! 17 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

YARIM ALTIN

Alış: 1.589,00

Satış: 1.661,00

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Son dakika altın fiyatları rekor tazeliyor! 17 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ATA ALTIN

Alış: 3.283,00

Satış: 3.395,00

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Son dakika altın fiyatları rekor tazeliyor! 17 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.112,00

Satış: 3.159,00

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