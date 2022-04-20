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Haberler Yaşam Son dakika: Altın fiyatları sert düştü! 20 Nisan 2022 gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl?
Giriş Tarihi: 20.04.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 13:22

Son dakika: Altın fiyatları sert düştü! 20 Nisan 2022 gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, yeni haftaya çok sert bir düşüşle başladı. Bugün, altının gram fiyatı 917 lira civarından işlem görüyor. Öte yandan, yatırımcılar altın düşer mi yükselir mi sorusu ile birlikte, 20 Nisan gram altın, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı'dan gelen bilgiler eşliğinde güncel ve canlı altın fiyatları…

Son dakika: Altın fiyatları sert düştü! 20 Nisan 2022 gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, hafta ortasında sert bir düşüş yaşadı. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler, 20 Nisan 2022 gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl sorularına yanıt arıyor. Öte yandan cumhuriyet altın bugün 6.090,00 TL'den işlem görüyor. Peki, 20 Nisan 2022 gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl? Altın düşer mi yükselir mi? İşte gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları;

Son dakika: Altın fiyatları sert düştü! 20 Nisan 2022 gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

Altın fiyatları canlı takip ekranı üzerinden tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları, 22 ayar bilezik fiyatı gibi bilgilere ulaşabilir, güncel alış satış rakamlarını öğrenebilirsiniz. İşte bugünkü anlık altın fiyatı;

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 832,38

SATIŞ: 858,50

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.985,00

SATIŞ: 3.016,00

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Son dakika: Altın fiyatları sert düştü! 20 Nisan 2022 gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl?

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.946,35

SATIŞ: 1.947,74

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Son dakika: Altın fiyatları sert düştü! 20 Nisan 2022 gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.960,00

SATIŞ: 6.009,00

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Son dakika: Altın fiyatları sert düştü! 20 Nisan 2022 gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.150,00

SATIŞ: 6.242,00

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