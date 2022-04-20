Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, hafta ortasında sert bir düşüş yaşadı. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler, 20 Nisan 2022 gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl sorularına yanıt arıyor. Öte yandan cumhuriyet altın bugün 6.090,00 TL'den işlem görüyor. Peki, 20 Nisan 2022 gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl? Altın düşer mi yükselir mi? İşte gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları;