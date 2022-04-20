Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, yeni haftaya çok sert bir düşüşle başladı. Bugün, altının gram fiyatı 917 lira civarından işlem görüyor. Öte yandan, yatırımcılar altın düşer mi yükselir mi sorusu ile birlikte, 20 Nisan gram altın, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı'dan gelen bilgiler eşliğinde güncel ve canlı altın fiyatları…