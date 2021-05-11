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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 11 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 06:05 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 09:09

: yükselişte! Bugün 11 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Piyasaların ikinci işlem gününde hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar 'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisini araştırıyor. Koronavirüs salgını sürecinde iyi bir yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatı 488 lira iken cumhuriyet altını 3 bin lira civarında güne başladı. Nisan ayında anlık iniş ve çıkış yaşayan şu sıralarda ise yükseliş ivmesini devam ettiren sarı metalin Mayıs ayı sonuna doğru nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor. Yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyenler için altın fiyatları ne kadar? 11 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek ? İşte son dakika caltın anlı ve güncel rakamlar...

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 11 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde de merak ediliyor. Corona virüsü pandemisi sebebiyle ekonominin en önemli merkezi haline gelen sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Son aylarda ani iniş ve çıkış grafiği yaşayan canlı ve güncel rakamlar üzerinden takip ediliyor. Zaman zaman inişli çıkışlı değişen grafiğe sahip olması nedeniyle canlı rakamlar araştırılırken çeyrek altın fiyatı bugün 782 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ederken yatırım yapacakları en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Bu kapsamda; Altın fiyatları ne kadar? 11 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek ? İşte gelişmeleri…

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 11 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 437,95

SATIŞ: 468,89

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 11 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 11 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 11 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.554,00

SATIŞ: 1.614,00

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