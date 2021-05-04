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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! 4 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 07:41 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 07:43

| yükseliyor! 4 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ile ilgili haberleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından takip edilen sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Gün içerisinde hareketli bir grafik çizen sarı metal yükseliş eğilimini sürdürmeye devam ediyor. 4 Mayıs bugün 22 ayar bilezik fiyatı 425 liradan işlem görüyor, tam altın ise 3 bin liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! 4 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

haberi… Sabah saatleri itibarıyla sarı metal için güncel ve canlı rakamlar sorgulanmaya başlandı. Son haftalarda yukarı yönlü ivme kazanan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. 4 Mayıs 2021 bugün gram altın 474 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 2 bin 112 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 4 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgisi!

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! 4 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,74

SATIŞ: 456,21

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SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! 4 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.100,00

SATIŞ: 3.213,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! 4 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları yükseliyor! 4 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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