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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ani yükseliş! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (27 Nisan 2021)
Giriş Tarihi: 27.04.2021 07:26 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 15:28

: fiyatlarında ani yükseliş! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek ne kadar oldu? (27 Nisan 2021)

Piyasaların ikinci işlem gününde gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar 'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisine bakmadan alım satım işlemlerini yapmıyor. Son aylarda yükseliş ivmesine devam eden gram bugün 473 lira, 22 ayar bilezik 425 liradan işlem görerek güne başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle en yatırımlı kazanç kapısı olarak görülen sarı metalin Nisan ayı sonuna doğru nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor. Buna göre; ? 27 Nisan bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile son dakika haberi!

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ani yükseliş! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan 2021

hareketliliği haftanın ikinci gününde de sorgulanmaya devam ediyor. Bu hafta açıklanacak olan Fed'in faiz kararı ve gelecek söylemler sarı metal için yeni yön tayin etmesi de bekleniyor. Koronavirüs salgınında en kazançlı yatırım olarak görülen sarı metale yoğun ilgi sürerken canlı ve güncel rakamlar araştırılıyor. Sabah saatleri itibariyle yatırımlarını değerlendirmek isteyenler kuyumcuların yolunu tutmadan altının son durumu merak ediyor. Buna göre; fiyatları ne kadar? 27 Nisan 2021 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeler…

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ani yükseliş! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan 2021

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,91

SATIŞ: 456,38

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.101,00

SATIŞ: 3.194,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ani yükseliş! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan 2021

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.125,00

SATIŞ: 3.172,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.530,00

SATIŞ: 1.576,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ani yükseliş! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan 2021

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.013,88

SATIŞ: 3.075,19

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.101,00

SATIŞ: 3.194,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ani yükseliş! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan 2021

GRAM ALTIN

ALIŞ: 473,86

SATIŞ: 473,94

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,00

SATIŞ: 781,00

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