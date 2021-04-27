SON DAKİKA: Altın fiyatlarında ani yükseliş! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Nisan 2021

Altın fiyatları son dakika hareketliliği haftanın ikinci gününde de sorgulanmaya devam ediyor. Bu hafta açıklanacak olan Fed'in faiz kararı ve gelecek söylemler sarı metal için yeni yön tayin etmesi de bekleniyor. Koronavirüs salgınında en kazançlı yatırım olarak görülen sarı metale yoğun ilgi sürerken canlı ve güncel rakamlar araştırılıyor. Sabah saatleri itibariyle yatırımlarını değerlendirmek isteyenler kuyumcuların yolunu tutmadan altının son durumu merak ediyor. Buna göre; Altın fiyatları ne kadar? 27 Nisan 2021 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeler…