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Haberler Yaşam SON DAKİKA || Altın fiyatlarında düşüş trendi sürecek mi? İşte 23 Haziran 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!
Giriş Tarihi: 23.06.2021 08:43 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 08:43

SON DAKİKA || Altın fiyatlarında düşüş trendi sürecek mi? İşte 23 Haziran 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram !

Bir süredir 500 TL'nin üzerindeki fiyatlarla dikkatleri üzerine çeken son dakika gelişmeleriyle yatırımcıların gündem maddesi olmaya devam ediyor. Sarı metalin grafiğindeki yukarı yönlü hareketin tersine dönmesiyle beraber bu sabah gelen verilerde gram fiyatının 496 TL seviyelerine kadar gerilediği gözlemlendi. Özellikle düğün sezonuyla beraber gün içerisinde milyonlar "23 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar…

Altın fiyatlarında düşüş trendi sürecek mi? İşte 23 Haziran 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

Son dakika gelişmeleri her gün binlerce kişinin merak konusu haline geliyor. Gerek yatırım amacıyla gerekse düğün sezonuyla beraber hediyelik alacak olan vatandaşlar gün içerisinde canlı ve güncel rakamları yakından takip etmeye başladı. Hal böyleyken "23 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?" soruları yanıt arıyor. İşte bugüne ait altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Altın fiyatlarında düşüş trendi sürecek mi? İşte 23 Haziran 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.294,00

SATIŞ: 3.355,00

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Altın fiyatlarında düşüş trendi sürecek mi? İşte 23 Haziran 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 452,33

SATIŞ: 483,86

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Altın fiyatlarında düşüş trendi sürecek mi? İşte 23 Haziran 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.325,00

SATIŞ: 3.375,00

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Altın fiyatlarında düşüş trendi sürecek mi? İşte 23 Haziran 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.204,95

SATIŞ: 3.268,05

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