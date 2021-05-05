Son dakika altın fiyatlarında flaş hareket! 5 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde fiyatlarındaki artışla bu yönde yatırımlarını değerlendirmek isteyen vatandaşların gün içerisinde araştırma konusu haline gelen sarı metal, serbest piyasalarda ufak çaplı da olsa ani iniş çıkışlarına devam ediyor. Öte yandan "5 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı 476 TL olarak kaydedildi. İşte canlı ve güncel altın fiyatları ve serbest piyasalardan gelen son dakika gelişmeleri…