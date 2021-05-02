SON DAKİKA

Tam kapanma sokağa çıkma yasağının ilk hafta sonunun gelmesi ile birlikte altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken 2 Mayıs bugün yükseliş eğilimi görülüyor. Bu kapsamda; 22 ayar bilezik fiyatı 422 liradan işlem görürken gram altın ise 470 liradan işlem görmektedir. Buna göre; 2 Mayıs Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri!