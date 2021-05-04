SON DAKİKA

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından takip edilen sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Gün içerisinde hareketli bir grafik çizen sarı metal yükseliş eğilimini sürdürmeye devam ediyor. 4 Mayıs bugün 22 ayar bilezik fiyatı 425 liradan işlem görüyor, tam altın ise 3 bin liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri!