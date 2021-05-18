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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı! 18 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 18.05.2021 18:05 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 18:08

| Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı! 18 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde ile ilgili hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bu noktada; alış ve satış fiyatları merak edilirken 'dan canlı ve güncel rakamlar her gün geliyor. Uzun zamandır hareketli bir grafik çizen sarı metalde bugün 22 ayar bilezik fiyatı 450 liradan işlem görmekte olup çeyrek altın ise 804 liradan işlem görüyor. Bu kapsamda; 18 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı! 18 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

'dan gelen canlı ve güncel rakamlar doğrultusunda ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hem sabah saatlerinde hem de gün içerisinde sıklıkla sorgulanan alış ve satış fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; bugün gram altın fiyatı 501 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 189 liradan işlem görmektedir. Buna göre; 18 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları son dakika bilgileri!

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı! 18 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 450,31

SATIŞ: 481,72

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.279,00

SATIŞ: 3.279,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı! 18 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.305,00

SATIŞ: 3.355,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı! 18 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.189,15

SATIŞ: 3.251,99

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında flaş hareketlilik başladı! 18 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.189,15

SATIŞ: 3.251,99

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