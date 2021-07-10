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Haberler Yaşam Son Dakika: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği başladı! 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.07.2021 07:06 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 07:07

Son Dakika: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği başladı! 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda Cumartesi bugün altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip ediliyor. Son dönemde değişen grafiğe sahip olmasından dolayı bu noktada canlı ve güncel rakamlar yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bugün 22 ayar bilezik 453 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 630 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika hareketliliği…

Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği başladı! Son Dakika: 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği hafta sonu da sürmeye devam ediyor. Uzun bir süredir yukarı yönlü ivme gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada sık sık araştırılırken bugün gram altın fiyatı 503 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 815 liradan işlem görmektedir. Hem gün içerisinde hem de haftanın genelinde kimi zaman düşüş kimi zaman yükseliş yaşayan altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği başladı! Son Dakika: 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 453,85

SATIŞ: 485,40

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Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği başladı! Son Dakika: 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.302,00

SATIŞ: 3.379,00

Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği başladı! Son Dakika: 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.329,00

SATIŞ: 3.379,00

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Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği başladı! Son Dakika: 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.219,60

SATIŞ: 3.283,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.630,00

SATIŞ: 1.662,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 815,00

SATIŞ: 831,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 503,28

SATIŞ: 503,55

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