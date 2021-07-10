Son Dakika: Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği başladı! 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda Cumartesi bugün altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip ediliyor. Son dönemde değişen grafiğe sahip olmasından dolayı bu noktada canlı ve güncel rakamlar yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bugün 22 ayar bilezik 453 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 630 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 10 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika hareketliliği…