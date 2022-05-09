Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 9 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 09.05.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 07:14

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 9 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri takibi başladı. Son dönemde iyi bir yatırım aracı olarak görülen altının gram fiyatı bugün 902 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 828 liradan işlem görüyor. Hareketli bir grafiğe sahip olmasından ötürü alış satış rakamları merak edilirken vatandaşlar altın fiyatları düştü mü yükseldi mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 9 Mayıs Pazartesi Bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika canlı rakamlar…