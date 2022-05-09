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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 9 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 09.05.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 07:14

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 9 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri takibi başladı. Son dönemde iyi bir yatırım aracı olarak görülen altının gram fiyatı bugün 902 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 828 liradan işlem görüyor. Hareketli bir grafiğe sahip olmasından ötürü alış satış rakamları merak edilirken vatandaşlar altın fiyatları düştü mü yükseldi mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 9 Mayıs Pazartesi Bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika canlı rakamlar…

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 9 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları takibi sabah saatleri itibarıyla başladı. Özellikle gram altın ve çeyrek altın alış satış verileri merak ediliyor. 9 Mayıs Pazartesi bugün çeyrek altın 1.485 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 90 lira civarında işlem görmektedir. İnişli çıkışlı grafiği sebebiyle altın yükseldi mi düştü mü sorusuna yanıt aranırken anlık rakamlar sık sık takip ediliyor. İşte altın fiyatları canlı rakamlar son dakika verileri.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 9 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 828,19

SATIŞ: 858,41

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.090,00

SATIŞ: 6.165,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 9 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.112,00

SATIŞ: 6.204,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 9 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.930,00

SATIŞ: 6.009,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.970,00

SATIŞ: 3.015,00

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 9 Mayıs tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.485,00

SATIŞ: 1.507,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 902,00

SATIŞ: 902,18

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