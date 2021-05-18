SON DAKİKA

Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar doğrultusunda altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hem sabah saatlerinde hem de gün içerisinde sıklıkla sorgulanan alış ve satış fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; bugün gram altın fiyatı 501 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 189 liradan işlem görmektedir. Buna göre; 18 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları son dakika bilgileri!