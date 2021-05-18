SON DAKİKA

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bu noktada; alış ve satış fiyatları merak edilirken Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar her gün geliyor. Uzun zamandır hareketli bir grafik çizen sarı metalde bugün 22 ayar bilezik fiyatı 450 liradan işlem görmekte olup çeyrek altın ise 804 liradan işlem görüyor. Bu kapsamda; 18 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri!