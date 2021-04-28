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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 16:15

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! , cumhuriyet, ata ve çeyrek bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili 'dan gelen güncel bilgiler, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandeminin ilk gününden beri oldukça hareketli bir grafik çizen altın fiyatları hafta başından beri sert düşüş yaşıyor. Altının gram fiyatı öğle saatlerinde 464 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve fiyatlarında da düşüş devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son aylarda oldukça hareketli bir grafik çizen altının gram fiyatı bugün 464 lira civarından işlem görüyor. Hafta başından beri düşüş eğilimi içerisinde olan altının nasıl bir yön izleyeceği yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Peki, 28 Nisan 2021 ? İşte, , gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 418,64

SATIŞ: 448,83

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.048,00

SATIŞ: 3.123,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.070,00

SATIŞ: 3.116,00

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.049,00

SATIŞ: 3.123,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.485,00

SATIŞ: 1.528,00

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