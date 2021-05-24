Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 24.05.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 09:02

: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinin başından beri hareketli bir yükseliş yaşayan altın fiyatları, geride bıraktığımız haftayı da hareketli bir şekilde tamamladı. Bu noktada altının gram fiyatı merak konusu oluyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Buna göre, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 24 Mayıs Pazartesi güncel ve canlı altın fiyatları!

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

bugün ne kadar, kaç para sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Pandeminin ilk başından beri hareketli bir grafik içerisinde bulunan altın fiyatları, Pazartesi sabahına da hareketli başladı. Gram altın bugüne 510 liradan başlarken, çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 24 Mayıs Pazartesi, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.342,00
  • Satış: 3.432,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.341,00
  • Satış: 3.391,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 510,14
  • Satış: 510,22

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 818,00
  • Satış: 839,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA