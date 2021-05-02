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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz! 2 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.05.2021 06:31 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 16:26

| Altın fiyatlarında sürpriz! 2 Mayıs bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, kaç TL?

Tam kapanma sokağa çıkma yasağının ilk hafta sonunun gelmesi ile birlikte ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken 2 Mayıs bugün yükseliş eğilimi görülüyor. Bu kapsamda; fiyatı 422 liradan işlem görürken gram altın ise 470 liradan işlem görmektedir. Buna göre; 2 Mayıs Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz! 2 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Özellikle salgın süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen ve ekonominin merkezinde yer alan , hafta sonunun gelmesi ile birlikte yükseliş eğilimi gösteriyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları sorgulanırken canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Bugün çeyrek altın 755 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 500 liradan işlem görmektedir. Bu bakımdan; 2 Mayıs Pazar , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz! 2 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 422,85

SATIŞ: 453,21

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz! 2 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.079,00

SATIŞ: 3.184,00

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz! 2 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz! 2 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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