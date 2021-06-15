SON DAKİKA

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri takip edilmeye devam ediliyor. 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik 461 liradan işlem görürken gram altın ise 512 liradan işlem görmektedir. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken özellikle salgın sürecinde iyi bir yatırım aracı olarak görülmekte olup ekonominin merkezinde yer almaya devam etmektedir. Bu kapsamda; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgileri.